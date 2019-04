Rettsmøte om Frode Berg-dom starter tirsdag morgen

NTB Innenriks

Det opplyser pressetjenesten ved byretten i Moskva til NTB torsdag. Saken starter klokken 9.30 lokal tid i Moskva.

Skyldspørsmålet og straffeutmålingen blir kunngjort samtidig.

– Dette står i samme dokument. Den siste delen av dette dokumentet kommer til å bli kunngjort under rettsmøtet, som under normale omstendigheter er åpent for offentligheten, sa Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov til norske medier for en drøy uke siden.

– Men dere vil ikke få vite noe om sakens innhold ut fra denne siste delen, bare tiltaltes navn og domstolens beslutning, la han til.

Aktor la denne uken ned påstand om 14 års fengsel for Berg, og forsvarerne har ingen forhåpninger om frifinnelse.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har sittet fengslet siden. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet. Berg har sagt seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen.

Russlands president Vladimir Putin utelukket ikke en benådning av Berg da han fikk spørsmål om saken fra norske medier under et møte med statsminister Erna Solberg (H) sist tirsdag.

– Saken går fortsatt i retten, og domstolen må avgjøre skyldspørsmålet. Man kan kun benåde en person som er dømt, sa Putin.

Hvis tirsdagens dom ikke blir anket, vil den være rettskraftig.

(©NTB)