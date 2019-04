Politiet bekrefter mottak av DNA-analyser i Tengs-saken

NTB Innenriks

– Vi mottok nylig analyseresultatene, og vi går nå grundig gjennom rapporten. Som vi har sagt tidligere, kommer vi ikke til å kommentere analyseresultatene før vi har vurdert disse nøye og eventuelt foretatt nødvendige etterforskningsskritt i saken, opplyser påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de trolig ikke vil komme med informasjon om analyseresultatene før til høsten.

Det ble funnet uvanlig mange hår på den avdøde da hun ble funnet gjemt. Svært mange av hårene har vært undersøkt tidligere, men fremdeles var mange ikke analysert med tanke på DNA.

Etter at saken ble gjenopptatt av Cold case-gruppen i Kripos i januar 2017, ble det bestemt at nye analyser av både tidligere undersøkte hår, og andre, som ikke var undersøkt, skulle sendes til et laboratorium i Østerrike. Håpet var om at nye analysemetoder nå kunne gi et bedre svar.

Etter hva Haugesunds Avis forstår, har analysene gitt etterforskerne nytt grunnlag for videre etterforskning i håp om å oppklare saken. Avisen skriver at de får opplyst fra andre kilder i saken at politiet har fått positive svar på nye tester av hårene som ble funnet på den avdøde.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy 6. mai 1995. I desember 2016 anbefalte Kripos' Cold case-gruppe en ny etterforskning i saken. I 1997 ble hennes da 19 år gamle fetter dømt for drapet. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten. Drapet er fortsatt uoppklart.