Nye DNA-spor skal gi grunnlag for videre etterforskning av Tengs-saken

NTB Innenriks

Det ble funnet uvanlig mange hår på den avdøde da hun ble funnet gjemt. Svært mange av hårene har vært undersøkt tidligere, men fremdeles var mange ikke analysert med tanke på DNA.

Etter at saken ble gjenopptatt i januar 2017, ble det bestemt at nye analyser av både tidligere undersøkte hår, og andre, som ikke var undersøkt, skulle sendes til et laboratorium i Østerrike i håp om at nye analysemetoder nå kunne gi et bedre svar.

Etter hva Haugesunds Avis forstår, har analysene gitt etterforskerne nytt grunnlag for videre etterforskning i håp om å oppklare saken.

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt for drap og senere frikjent i saken.