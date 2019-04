Nasdaq har kjøpt seg opp på Oslo Børs

NTB Innenriks

Aksjekjøpet ble kunngjort i en børsmelding torsdag morgen, og prisen var 158 kroner per aksje.

– Vår ambisjon om å kjøpe Oslo Børs VPS ligger fast, og vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne oss som ny eier, sier Lauri Rosendahl, sjef i Nasdaq Nordics.

– Basert på støtten fra selskapets styre og viktige nøkkelaktører i det norske finansmarkedet, er vi overbevist om at vi er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked. Vi ser nå fram til den endelige beslutningen fra Finansdepartementet, fortsetter han.

Samlet med oppkjøpet og den bindene forhåndsaksepten som Nasdaq har skaffet seg, har selskapet nå kontroll på 37 prosent av aksjene i Oslo Børs.

Rivalen Euronext, som også har fått Finanstilsynets godkjennelse, har kontroll på drøyt 53 prosent av aksjene.

Styret i Oslo Børs har tidligere anbefalt tilbudet fra Nasdaq.

