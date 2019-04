Mann tiltalt i 14 år gammel voldtektssak

NTB Innenriks

Mannen knyttes til voldtektssaken fra 2004 gjennom DNA-bevis, ifølge Bergens Tidende.

Den nå 57 år gamle mannen skal ifølge tiltalen ha tatt tak i armen til en 18 år gammel kvinne, dratt henne med seg, løftet henne og båret henne over skulderen, til tross for at hun skrek at han skulle slippe henne, og sparket og slo ham.

Etter å ha voldtatt den unge kvinnen, skal tiltalte ha holdt en stor stein over hodet hennes. Men kvinnen skal ha klart å rulle vekk og løpe fra stedet.

Saken ble ifølge statsadvokat Benedicte Hordnes oppklart fordi det kom en ny voldtektsanmeldelse på mannen høsten 2018. Den er ikke med i denne tiltalen, men DNA-prøver herfra knytter 57-åringen til den over 14 år gamle voldtektssaken.

Mannen har nektet straffskyld siden han ble pågrepet i desember og forklart at det avgjørende DNA-funnet må skyldes at han og kvinnen hadde et forhold. Kvinnen avviser å ha hatt noen kjennskap til ham.

Saken kommer opp for Bergen tingrett i juni.

