Siktede har erkjent overfallsvoldtekten på Sem

NTB Innenriks

Dette fremkom da mannen forklarte seg for politiet onsdag.

Siktede knytter seg til hendelsen, men sier han ikke husker selve det seksuelle overgrepet. Han har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var på kvelden søndag 24. mars at en kvinne med barnevogn ble overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem da hun var ute på en kveldstur.

Den siktede er i begynnelsen av 20-årene og er rumensk statsborger. Han ble pågrepet på Sem i 19-tiden mandag 1. april. To dager senere ble mannen varetektsfengslet i fire uker i Vestfold tingrett.

Retten mente det var fare for at mannen kan unndra seg straffeforfølgelse. Han erkjente ikke straffskyld etter siktelsen og ønsket ikke å forklare seg for retten før han hadde fått anledning til å gjennomgå alle sakens dokumenter.

Mannen ble pågrepet etter at politiet gikk internasjonalt ut og fikk DNA-treff i Romania.

Ifølge politiet kom han til Norge i januar i år. Politiet er ikke kjent med grunnen til at han oppholdt seg her i landet. Det har imidlertid informasjon om at han planla å forlate Norge snart.