Jussprofessorer: Ap-politiker bør anmeldes for fiktive reiseregninger

NTB Innenriks

Aftenposten avslørte tirsdag at Liadal har levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte hun reiseregninger for en halv million kroner, og avisen har avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn det hun oppga.

Jussprofessor Hans F. Marthinussen sier onsdag til samme avis at det ikke er tvil om at saken bør havne i politiets hender. Han viser til at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari i fjor høst ble anmeldt i en lignende sak, som nå er under politietterforskning.

– Selv om det er nyanser her, så kan jeg ikke se at dette skiller seg fra saken med Keshvari. Sånt bør anmeldes, sier Marthinussen.

– Det skal ikke være forskjell på folk. Staten anmelder bedrageri i Nav og andre tillitsbaserte systemer. Da kan det ikke være særregler for stortingsrepresentanter. Allmennheten vil reagere sterkt dersom dette ikke blir anmeldt, sier han og får støtte fra jussprofessor-kollega Olav Torvund ved UiO og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– I en prosess

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier presidentskapet foreløpig ikke har bestemt seg for om de skal anmelde Liadal.

– Stortingets administrasjon er nå i gang med en prosess for å vurdere en reaksjon. Det er en prosess som må foregå i dialog med Liadal, så det er litt tidlig å svare på hvorvidt hun skal anmeldes, sier Trøen til NTB onsdag ettermiddag.

Samtidig understreker hun at det er alvorlig at det dukker opp nok en sak rundt misbruk av Stortingets system for reiseregninger.

– Det er alvorlig fordi denne typen saker bidrar til å kunne rokke ved den tilliten innbyggerne har til oss folkevalgte. Det å være folkevalgt, er et tillitsverv, så det er alvorlig, sier hun.

Trakk seg fra verv

Onsdag morgen kunngjorde Liadal selv at hun midlertidig trekker seg fra vervene hun innehar i Arbeiderpartiet.

Hun vil heller ikke møte i eventuelle møter i landsstyret i denne perioden, og hun har også orientert partiledelsen om at hun midlertidig frasier seg saksansvaret for petroleumspolitikken i Arbeiderpartiets energi- og miljøfraksjon på Stortinget.

Stortingsrepresentanten erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer det delvis med at planlagte reiser er blitt avlyst, og at hun har levert regninger på feil datoer. Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver Liadal på Facebook.

Hun legger til at hun samarbeider med Stortingets regnskapskontor for å få brakt klarhet i saken, og at hun vil betale tilbake der hun har gjort feil med reiseregningene.

Støre: Klok avgjørelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at han synes det er riktig av Liadal å trekke seg midlertidig inntil saken om reiseregningene er avklart.

– Brudd på Stortingets regelverk er alvorlig, uansett om det er rot eller bevisste handlinger. Derfor er det ryddig at Hege beklager og sier at hun skal bidra til å oppklare denne saken, sier han.

Ap-lederen ble orientert tirsdag ettermiddag om at det er «stilt alvorlige spørsmål ved Liadals reiseregninger» og sier til NRK at partiet vil ta stilling til saken når Stortinget har gjort sin gjennomgang. Han poengterer at reiseregningene inngår i en tillitsbasert ordning og tar til orde for at Stortingets administrasjon og partigruppene evaluerer om kontrollrutinene er gode nok.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over omfang og detaljer, og det er viktig at Stortinget går grundig gjennom dette slik at alle fakta kommer på bordet og vurderer videre oppfølging, sier han til NTB.