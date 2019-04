Drapssiktede Makaveli Lindén varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Fengslingsmøtet gikk for Oslo tingrett onsdag, etter at Lindén kom til Norge fra Frankrike tirsdag kveld.

– Helsetilstanden hans virker akseptabel. Han har hatt en røff varetektsperiode i Frankrike. Det er noen konsekvenser derfra. Han har vært på sykehus ganske lenge der nede, sier Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

– Han synes det er bra å komme til Norge. Han har ønsket å komme til Norge og avslutte saken og å gjøre opp for seg, sier forsvareren.

Den svenske statsborgeren Makaveli Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor. Lindén er også siktet for et ran som skjedde i et garasjeanlegg nær Palttos leilighet samme dag som drapet.

Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike.

I håndjern

20-åringen virket rolig og spak i retten, og var iført håndjern da han ankom salen sammen med seks politimenn som fulgte ham.

– Jag har hugget i hjel honom, svarte han på spørsmålet om straffskyld og erkjente skyld på begge punkter.

Siktede har fått plass på Ila fengsel i Bærum, noe som har sammenheng med at det er oppnevnt rettssakkyndige.

– Det er trolig ett av de bedre stedene denne siktede kan være med godt tilsyn av lege og psykiater i den grad han trenger det, sa aktor, politiadvokat Christian Hatlo, i sitt innlegg.

Utredet

Etter at det drøyt halv time lange fengslingsmøtet var over, sa Hatlo til NTB at det viktigste for påtalemyndigheten er å la de sakkyndige få utrede 20-åringen.

– Det tar litt tid. De må innhente opplysninger. De må snakke med ham, for spørsmålet om han tilregnelighet er viktig. Det er jo egentlig det som gjenstår her, for han har jo erkjent dette, og saken står sterkt, sier politiadvokaten.

De sakkyndige ble varslet onsdag.

– Forhåpentligvis går de i gang så fort som mulig. Erfaringsmessig tar arbeidet kanskje noen måneder, sier Hatlo.