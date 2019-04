Aktor ba om 13 års fengsel for terrortiltalt libaneser

NTB Innenriks

Statsadvokat Frederik G. Ranke i Oslo statsadvokatembeter mener libaneseren var feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Mannen, som er asylsøker, nekter straffskyld, ifølge NRK.

Ranke har hele tiden fastholdt at tiltaltes forklaring ikke er troverdig og mener han utgjør en sikkerhetsrisiko i Norge.

Norske myndigheter og NRK har funnet flere videoer der mannen er med. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

35-åringen har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta.

– Jeg skammer meg over å være involvert i slike grusomme ting, men for meg var det den eneste måten å overleve på, sa han i retten mandag.

Tiltalte sier han er statsløs palestiner fra Libanon, og at han ville komme seg til Europa via en bekjent i Syria. Han hevder han ikke visste at kameraten var tilknyttet Jabhat Al Nusra, og at han ble fanget i et spill.

Etter to år i Syria rømte han via Tyrkia og Danmark til Norge, og ble bosatt i Trøndelag. Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, holder sin prosedyre i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Han har tidligere signalisert at han vil spørre om Norge i det hele tatt kan dømme en person som ikke hadde tilknytning til landet på det aktuelle tidspunktet.

