Nav utbetalte 1,2 milliarder kroner hver dag i fjor

NTB Innenriks

Alderspensjon utgjør halvparten av Navs utbetalinger. Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent fra 2017, mens uføretrygd økte med 6 prosent. Kontantstøtteutbetalingene økte med 3 prosent.

Utbetalinger til dagpenger ble imidlertid redusert med 21 prosent i fjor og arbeidsavklaringspenger er redusert med 5 prosent sammenlignet med 2017.

Bekymringsfull økning

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring i befolkningen og en bekymringsfull økning av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81.200 kroner fra Nav i 2018. Det er omtrent 1.000 kroner mer enn året før.

976.000 personer mottok totalt 217 milliarder kroner i alderspensjon.

Det ble utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721.000 mottakere av barnetrygd, og 495.000 nordmenn fikk totalt 39,3 milliarder kroner i sykepenger.

Flere i arbeid

Utbetalinger til uføretrygd og yrkesskade utgjorde 86,3 milliarder kroner til 369.500 personer.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegert som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Vågeng.

(©NTB)