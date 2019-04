Varm sommer og stormfull høst førte til kraftig økning i båtskader i fjor

NTB Innenriks

Mens antall skader på fritidsbåter sank fra 2016 til 2017, så økte de i fjor. Forsikringsselskapene betalte ut 540 millioner kroner og det ble meldt inn totalt 12.219 båtskader. Det viser tall fra Finans Norge.

– Sommeren i fjor gikk inn i historien som en av de fineste, varmeste og mest solrike i Norge på 100 år. Fritidsbåtbruken økte og antallet fritidsbåter på fjorden ble tredoblet. Naturlig nok så øker skadene da, sier daglig leder Leif Bergaas i båtbransjeforbundet Norboat.

Den klart største skadetypen i fjor var havari med mer enn halvparten av alle båtskadene. Økningen var på nesten 30 prosent fra 2017 til 2018. Mange gikk også på undervannsskjær.

Dårlig vær sørget også for mange skader da høststormene satte i gang for alvor.

– Da ser vi typisk båter som synker, sliter seg i fortøyningene, kalesjer som revner og båter som velter i båtkrybber, sier fagsjef Edmond Wold Gaulen i Frende Forsikring i en pressemelding.

Båteiere flest har påsken som en slags oppstart for årets båtsesong. Da tas presenninger av og båtpussen gjøres. Flere forsikringsselskaper får da flere skademeldinger fra båteiere som ikke ser til båten under vinteropplaget.

Tidligere undersøkelser viser at hele 20 prosent av norske båteiere ikke fører tilsyn med båten sin når den står i vinteropplag.

Tallene viser at det ble meldt inn 3.150 skader på fritidsbåter til forsikringsselskapene i forrige vinterhalvår. Dette utgjør over 30 prosent av alle fritidsbåtskader som meldes inn i løpet av et år.

