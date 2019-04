Venstre:– Gratis SFO er grunnleggende usosialt

NTB Innenriks

– Dette er en grunnleggende usosial modell der de prioriterer å gi alle familier et gratistilbud, mens lavinntektsfamilier med barn i 2.–4. trinn ikke skal få noe, sier Melby.

Hun mener Arbeiderpartiets nye vedtak om å gi alle førsteklassinger gratis aktivitetsskole etter skoletid, rammer familiene som trenger det mest fordi tilbudet også vil gjelde for seksåringer fra velstående familier.

I den nye regjeringsplattformen har Venstre fått gjennomslag for gratis SFO/AKS for barn fra lavinntektsfamilier.

Melby mener Aps støtte burde gått til barnefamilier som trenger det gjennom hele barneskolen.

– Det er ikke lettere for en andreklassing å bli holdt utenfor det sosiale fellesskapet som SFO er, enn det er for en førsteklassing. SFO blir ikke mindre viktig når barna blir eldre, særlig for barn fra lavinntektsfamilier som ofte er de som deltar minst i andre fritidstilbud, sier Venstre-politikeren.

Ifølge en NTNU-rapport fra desember 2018 varierer SFO-prisen fra 0 til 4.700 kroner. Prisen gjør at en del barn fra familier med lav inntekt ikke benytter seg av SFO.

