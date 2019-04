Tre nye bomstasjoner ramponert i Bergen

NTB Innenriks

Nå er tre bomstasjoner utsatt for hærverk, og politiet ser ifølge Bergens Tidende en sammenheng.

Det var grytidlig søndag at meldingen kom om brann i en bod tilknyttet til den nye bomstasjonen i Grimesvingene.

– Det var brann i en koblingsboks, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Søndag formiddag kom det så melding om at også koblingsboksen ved bomstasjonen i Skageveien i Ytrebygda er skadd av brann. Også natt til fredag var det bomtrøbbel: Da ble en boks ved den nye bomstasjonen på Torget sparket løs.

Så langt er det ikke full oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene.

– Vi jobber med å få dette i orden igjen så fort som mulig. Vi må få ordnet låsen på boden og få reparert kablene, sier prosjektleder Beate Riisnæs i Bypakke Bergen.

Hun legger til at det er bilistene betaler for bompengeprosjektet – og dermed er det trafikantene som også må ta regningen for de siste dagers hærverk.

