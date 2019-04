Mann siktet for drapsforsøk på to kvinner i Oslo

NTB Innenriks

Knivstikkingen fant sted ved Birkelunden på Grünerløkka.

– Han er siktet for drapsforsøk på to personer og det er snakk om to venninner som gikk sammen, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Han erkjenner å ha stukket én av kvinnene med kniv.

– Han er bekrefter hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld, sier Storrvik til TV 2.

Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag. Mannen har dobbelt statsborgerskap og er ifølge forsvareren fra Portugal og Canada. Han har bodd i Oslo den siste tiden.

– Nå skal vi gjennomgå avhøret, men en judisiell observasjon er selvfølgelig noe vi har vurdert og vil vurdere nærmere nå etter avhøret, sier påtaleansvarlig Rita Parnas i Oslo politidistrikt til VG.

Stukket i mageregionen

En av kvinnen ble skadd og er innlagt på sykehus etter å ha blitt knivstukket i mageregionen på gata ved Birkelunden, ikke langt fra Paulus kirke. Ifølge politiet var hun et tilfeldig offer.

– De skal ha kommet gående i hver sin retning da mannen uprovosert stakk henne, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet av kvinnen selv klokka 3.11 natt til søndag.

– Utenfor livsfare

– Hun ga politiet en beskrivelse av gjerningsmannen og fortalte i hvilken retning han forlot stedet. Det førte til en pågripelse av en mann i midten av 40-årene kun få minutter senere, sier Solberg.

Mannen hadde da på seg gjenstanden som ble brukt til å stikke kvinnen.

– Kvinnen er operert ved Ullevål sykehus og tilstanden er stabil, opplyser operasjonslederen og legger til at det ikke er noe som tyder på at det er fare for livet.

