Kampvotering om atomvåpenforbud på Ap-landsmøtet

AUF-nestleder Astrid Hoem, som også sitter i komiteen, står fast på sitt og vil at partiet skal si ja til at Norge signerer FN-traktaten nå. Men flertallet foreslår altså at landsmøtet skal samle seg om denne formuleringen:

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.»

Dermed ligger det an til kampvotering på Arbeiderpartiets landsmøte om atomvåpenforbudet lørdag ettermiddag.

