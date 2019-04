Jubel på Youngstorget etter Aps oljevending

NTB Innenriks

Inne i Oslo Kongressenter kunngjorde partileder Jonas Gahr Støre avgjørelsen om at Ap legger bort oljekompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

Rett utenfor lokalene der Ap holder sitt landsmøte jublet hundrevis av demonstranter, som lørdag holder en markering på Youngstorget. Demonstrantene var iført gule sydvester og plakater som oppfordret politikerne til å holde seg unna områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi er på fremtidens lag, ropte artisten Moddi fra scenen, som selv kommer fra Senja.

Tidligere på dagen holdt AUF-leder Libak en appell, og i tillegg til musikalske innslag fra artistene Moddi og Ida Maria, vil komiker Sigrid Bonde Tusvik ha standup senere på kvelden. Stemningen var god blant de unge demonstrantene i timene etter Støres kunngjøring.

– Historisk dag

– Dette er en historisk dag. Folkeaksjonen feirer tiårsjubileum i år, og dette er den beste bursdagsgaven vi kunne fått. Vi må ta hatten av for alle som har stått på så lenge, i AUF, i Ap og i alle miljø- og fiskeriorganisasjonene som har jobbet for dette, sier leder Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe, som er blant arrangørene av lørdagens markering.

Han får støtte fra leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet, som mener lørdagens avgjørelse er et resultat av en betydelig folkelig mobilisering gjennom flere tiår.

– Endelig viser de at de lytter til de 70 prosentene av nordlendinger som sier et klinkende klart nei til oljevirksomhet i dette området, sier Lundberg.

Ikke varig vern

Selv om Ap nå har gått bort ifra oljekompromisset fra 2017, understreker Støre at det ikke er et forslag om varig vern.

– Det er et forslag om at vi legger det til side, tar tak i alle de mulighetene havets ressurser gir der og går videre med det, sier han.

Leder Gaute Eiterjord i Natur og ungdom mener likevel det er et viktig steg i riktig retning.

– Dette må bli et veiskille, og vi forventer mer ambisiøs miljøpolitikk fra Ap framover, nå som de har tatt første steg for å bli et miljøparti, sier Eiterjord.

