Industri Energi skuffet over vedtak om å legge bort oljekompromiss

– Jeg er skuffet, opprørt og forbannet over at Arbeiderpartiet i dag gikk bort fra kompromisset som ble inngått for bare to år siden. Kompromisset er fremdeles en del av partiets stortingsprogram og det er dette velgerne har gitt sin stemme til. Jeg tror mange av våre medlemmer føler seg lurt når Arbeiderpartiet nå snur i dette spørsmålet, sier forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim.

Han sier videre at han hadde forventet at partiet ville forholde seg til kompromisset ut perioden, og mener det fremstår fullstendig meningsløst å gå tilbake på dette i et år hvor det er kommune- og fylkestingsvalg.

Samtidig understreker han at vedtaket er et symbolvedtak presset gjennom av AUF.

