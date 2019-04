Gro Harlem Brundtland advarte Ap mot å endre abortloven

NTB Innenriks

Tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland gikk få minutter før Ap skulle bestemme om de skal endre abortloven, ut i VG og advarte mot å skrote abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

– Loven skiller ved tolv uker i dag. Jeg tror ikke det er klokt plutselig å fjerne skillet mellom tidlige og sene aborter, selv om man både kan og bør utrede og diskutere hvordan nemndene fungerer og om det kan etableres et bedre grunnlag for de beslutningene som skal tas etter tolvte uke, sa Brundtland til VG.

Partileder Jonas Gahr Støre vil heller ikke endre loven.

Ap-landsmøtet valgte til slutt å høre på Brundtland og Støre, og et flertall sa nei til å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

– Vi må heller ikke indirekte stå i fare for å inspirere til flere senaborter. Dette kan være en fare hvis noen antar at det er like greit å vente med en så viktig avgjørelse for den enkelte kvinne og familie, til langt etter tolv uker, sier Brundtland.

(©NTB)