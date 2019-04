Fiskarlaget glad for Aps oljevedtak

NTB Innenriks

– Det er både selve innholdet i vedtaket og ungdommenes initiativ som gleder meg. Det er utrolig fint at nye slekter ser alvoret i dette, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Konsekvensutredning er første steg i prosessen fram mot oljeutvinning.

– Når Ap nå sier nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja så er det noe jeg vil kalle et historisk viktig vedtak.

70 prosent av all fisk som fanges i Norge, er på et stadium i livet sitt innom dette området. Det er derfor særdeles sårbare områder vi snakker om, påpeker han.

Ikke varig vern

Ingebrigtsen er likevel tydelig på at Ap ikke har vedtatt varig vern.

– Jeg vil derfor si at kampen ikke er over. Kommende generasjoner har fortjent at vi beskytter dette særlig sårbare området, som også er svært viktig for den høstingen som foregår av norske fiskere.

De aktuelle områdene har vært stengt siden 2001, og vil også være det så lenge den nåværende regjeringen sitter, siden både Venstre og KrF stopper saken i den nåværende regjeringen.

Seier for AUF

Ap lyttet dermed til ønsket fra AUF om å legge bort kompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket at det er flertall for vedtaket både i fylkeslagene og på landsmøtet. 11 av 15 fylkeslag ønsket på forhånd å gjøre om på vedtaket, og de ønsker også å verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning.

Partiet går imidlertid ikke inn for varig vern av disse områdene, slik AUF har ønsket.

– Det er ikke et forslag om varig vern. Det er et forslag om at vi legger det til side, tar tak i alle de mulighetene havets ressurser gir der og går videre med det, sier Støre.

