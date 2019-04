Barn ranet på Majorstuen i Oslo

NTB Innenriks

– Han ble dyttet i bakken og frastjålet penger, forteller operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ranet klokken 19.56

Gutten, som er under 15 år, kom ikke til skade, og meldte selv fra til politiet om ranet. Han opplyste at de to som ranet ham så ut som unge gutter, en med sort hettegenser og en med kamofarget hettegenser.

– Ved 20.30-tiden påtraff en av våre patruljer to ungdommer som passet til beskrivelsen, men etter kontroll av de to viste det seg at de ikke var involvert i saken, sier operasjonslederen.

(©NTB)