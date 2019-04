Arbeiderpartiet sier nei til å utvide abortgrensen

NTB Innenriks

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol tok dissens sammen med AUF. Dermed ble det kampvotering i saken om partiet skal gå inn for å fjerne abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Flertallet i redaksjonskomiteen ville ikke røre abortloven, mens mindretallet, bestående av Ingvild Kjerkol, Marte Mjøs Persen og Marta Hofsøy (AUF), ønsket å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

– Å fjerne nemndene er ikke å ta lett på abortspørsmålet, det er å ha tillit til kvinners valg – det er å være på lag med norske kvinner, sa Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen, som representerte mindretallet i redaksjonskomiteen, i forkant av voteringen.

– Det som er viktig nå er at vi står sammen mot høyresidens angrep på abortloven, og at vi står sammen for å hjelpe kvinner som står i en vanskelig og sårbar situasjon. Vi kan ikke sette i spill den loven som vi har vært en så sterk forsvarer av, sa Kristina Hansen, på vegne av flertallet.

Flertallet av Aps landsmøte stemte altså for å ikke endre abortloven, i tråd med partileder Jonas Gahr Støres innstilling. Fredag advarte han landsmøtet mot å stemme for en endring av abortloven.

– Jeg vil advare mot at vi kaster inn en så viktig sak for norske kvinner i og norske menn i løpet av et hektisk landsmøte, sa Støre fredag ettermiddag.

Også tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland gikk i forkant av voteringen ut i VG og advarte landsmøtet mot å røre abortloven.

