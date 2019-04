Trusselsiktet mann i Tromsø fengsles i fire uker

NTB Innenriks

Mannen har samtykket til politiets krav om fengsling, skriver Nordlys.

– Han forstår at samfunnet og folk må skjermes fra hans atferd, sier hans forsvarer Bjørn Morten Litvedt Hansen til avisen.

Mannen må i mai møte i retten for å svare for trusler som han fremsatte på Facebook i 2018.

– Det er selvfølgelig alvorlig når det blir fremsatt slike trusler, det er årsaken til at han er pågrepet og blir varetektsfengslet, sier Lene Fabek, leder ved etterforskningsseksjonen ved Tromsø politistasjon.

Torsdag formiddag truet mannen med kniv på offentlig sted i Tromsø. Det ble satt i gang en storstilt politiaksjon for å pågripe mannen. Før dette hadde politiet mottatt en rekke bekymringsmeldinger. Han skal også ha fremsatt verbale trusler per telefon.

– Etter å ha gjennomgått saken med ham er det tydelig at dette er en mann med akutt behov for helsehjelp, og dette fremstår som et forsøk i å få hjelp, sier forsvarer Litvedt Hansen.

