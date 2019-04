Opposisjonen reagerer på Aps abortforslag

NTB Innenriks

– Abortnemndene gjør at kvinner opplever å bli umyndiggjort. Vår felles helsetjeneste skal gi bedre helse, dette gir ikke kvinner bedre helse, sa Kjerkol til jublende applaus fra Ap-delegatene under landsmøtet i Folkets Hus fredag.

Ap er på glid mot utvidelse av abortgrensen, og lørdag kan partiet vedta å gå inn for å utvide grensa for selvbestemt abort til 18 uker.

To lokallag i Oslo og AUF i Hordaland og Troms har alle lagt fram forslag om dette for årets landsmøte.

Fredag ble det kjent at Kjerkol nå har snudd og støtter forslaget.

– Enten har man tillit til at kvinner kan ta egne valg, eller så har man det ikke. Jeg er for selvbestemt abort fram til uke 18, sier hun til Adresseavisen.

Oppsiktsvekkende

– Å utvide selvbestemt abort til uke 18 er både oppsiktsvekkende og urovekkende. Vi redder barn som er født for tidlig ned mot uke 20-21, sier fungerende partileder Olaug Bollestad i KrF til NTB. Hun mener selvbestemt abort til uke 18 vil bety et svekket rettsvern for fosteret.

Vikarierende leder i Høyres kvinnepolitiske nettverk, Guro Angell Gimse, sier til VG at dagens lov er et godt kompromiss mellom kvinners selvbestemmelse og barnets rettsvern.

– Det skjer ganske mye med et foster fra uke 12 til 18 også, kvinnen begynner kanskje å kjenne liv på det tidspunktet. Det er en grunn til at man har den grensen.

Ingen diskusjon i Sp

Også Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp, reagerer:

– Jeg hadde ikke trodd dette kunne komme fra Ap. Sp står bak dagens abortlov. Det er ingen diskusjon hos oss om dette, skriver Kjersti Toppe i en epost til VG. Hun legger til at det eneste er at de ikke støtter fosterreduksjon av friske fostre som ble tillatt i 2016.

Til VG svarer Kjerkol på reaksjonene med at ingen tar senabort fordi man vil, men fordi man må.

– Når 99,7 prosent av alle som søker om slik abort, får det innvilget, har vi i praksis en abortgrense på 18 uker. Men de aller fleste tar likevel abort så tidlig som mulig, skriver hun.

Fraråder støtte til forslag

Partileder Jonas Gahr Støre oppfordret på sin side landsmøtet til å ikke åpne for selvbestemt abort fram til uke 18.

– Jeg vil advare mot at vi kaster inn en så viktig sak for norske kvinner og norske menn i løpet av et hektisk landsmøte, sa Støre han da han oppsummerte debatten så langt på landsmøtet fredag.

Støre opplyste at han er mot å endre abortloven, samtidig som han forstår at debatten presser seg fram.

– Men dette er satt i spill av Erna Solberg, som i fjor høst ønsket betydelige endringer i abortloven og nå sitter i regjering med partier som ønsker det. Da er det ikke unaturlig at kvinner i Arbeiderpartiet ser på om loven fungerer som den skal, sier han.

En eventuell endring av Aps ståsted på abort vil imidlertid bli en del av partiets programprosess fram mot 2021, presiserer Støre.

