Hydro fortsetter å nærme seg normal drift

NTB Innenriks

Hydro har gjort nye fremskritt i løpet av uken og fortsetter å nærme seg normal drift etter cyberangrepet, opplyser selskapet fredag.

– Prosessen med å sikre trygg gjenoppretting etter dette sofistikerte angrepet er komplisert og tidkrevende. Vi gjør gode fremskritt, men det tar tid å komme tilbake til normal IT-drift, sier finansdirektør Eivind Kallevik.

– Gjennom denne vanskelige perioden har våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere vist stor forståelse og tålmodighet, fortsetter han.

Det var natt til tirsdag 19. mars at Hydro oppdaget at selskapet var rammet av et omfattende dataangrep. Angrepet berørte først en virksomhet i USA, og spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa.

En foreløpig evaluering kunngjort 26. mars viste at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millioner kroner.

(©NTB)