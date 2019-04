Hæren har de største utfordringene med trakassering i Forsvaret

NTB Innenriks

I MOST-undersøkelsen, som ble presentert i februar i år, kom det fram at to av fem kvinner sier de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre visse typer arbeidsoppgaver. Undersøkelsen tok også for seg voldtekt, og omregnet til tall sier 24 kvinner og 20 menn at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året.

Ifølge Dagbladet offentliggjorde Forsvaret fredag tall for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

I Hæren oppgir 5,5 prosent av kvinnene at de har opplevd at noen har forsøkt å ha sex med dem mot deres vilje, uten å lykkes, mens de tilsvarende tallene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret er henholdsvis 3,1 og 2,9 prosent. Også for både sex/samleie uten samtykke og støtende eller ubehagelige kommentarer kommer Hæren dårligere ut.

På kvinnedagen 8. mars inviterte statsminister Erna Solberg (H) en rekke representanter for Forsvaret til møter i regjeringens representasjonsbolig, blant annet for å lytte til hva de mener kan gjøres for å bekjempe trakassering. Hun berømmet Forsvaret for å ha gjennomført undersøkelsen.

– Resultatet var nedslående, sa statsministeren.

(©NTB)