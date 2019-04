Ytterligere en mann siktet for drap i Florø

NTB Innenriks

– 40-åringen, som er bosatt i Florø, var i politiavhør som vitne. Opplysninger som fremkom under dette avhøret, sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjorde at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han deltok i eller medvirket til drapshandlingen, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Politiet tar sikte på å fremstille mannen for varetekt i løpet av fredag. Da skal han også avhøres.

Varetekt

Den 22 år gamle mannen som fra før var siktet for å ha drept en 40 år gamle mann i Florø tirsdag, ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Sogn og Fjordane tingrett, hvorav to uker i fullstendig isolasjon.

Politiet arbeidet torsdag videre med å kartlegge siktedes bevegelser tirsdag 2. april. De ønsker ikke å kommentere hva 22-åringen har forklart, eller hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Min klient mente han var utsatt for fare og at han på en måte har beskyttet seg selv. Han har forklart at han følte seg provosert og derfor slo den nå avdøde med et redskap, sier den drapssiktede 22-åringens advokat, Stig Nybø, til Dagbladet onsdag

Bekymringsmelding

Politiet fikk en bekymringsmelding ved 13-tiden tirsdag og dro da med en patrulje til stedet. I huset fant de 40-åringen livløs. Mannen ble erklært død av lege etter 40 minutter.

– Vi hadde kontakt med siktede før vi fant avdøde, og hadde kontroll på hans bevegelser. På bakgrunn av skader på avdøde pågrep vi 22-åringen klokken 15.30. Han er siktet for forsettlig drap, sa politiadvokat Høyland på en pressekonferanse i Florø onsdag ettermiddag.

22-åringen er også kjent av politiet fra før, men Høyland ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer rundt dette.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gi noen detaljer om hvordan 40-åringen ble drept.

Obduseres

Politiet har foretatt rundspørring i området og skal avhøre vitner og andre personer som kan ha tilknytning til den siktede. En etterforskningsgruppe er satt ned og skal jobbe i Florø. Det gjennomføres flere kriminaltekniske undersøkelser, og det er tatt beslag i telefoner og andre lagringsenheter som vil bli gjennomgått.

Avdøde er sendt til Gades Institutt i Bergen for obduksjon som var planlagt gjennomført torsdag. Politiet avventer resultat av den og en foreløpig rapport fra instituttet.

