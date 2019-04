Støre trakk fram metoo og hyllet Gro Harlem Brundtland på landsmøtet

NTB Innenriks

– I arbeidslivet, ja, jeg vil si i livene våre, har det skjedd noe annet viktig det siste året. Metoo. Også det en kamp for frihet, mot maktmisbruk og urettferdighet. Kvinner fant mot til å stå fram. Og gjennom det endret de samfunnet. Og de endret oss, sa Støre fra talerstolen.

Han gikk videre innpå hvordan metoo-kampanjen har preget partiet det siste året, med blant annet varslene mot tidligere nestleder Trond Giske, som trakk seg som følge av varslene mot ham.

– Da også vi fikk saker og varsler i vinter var det tøft. Dere vet hvorfor. Men det var, og er, et nytt, stort fremskritt for likestillingen. Vi sto, og skal alltid stå, på riktig side av det tidsskillet, som metoo er for kvinner og for likestilling, fortsatte han.

Han trakk også fram Brundtlands historiske kvinneregjering og hyllet den tidligere statsministeren for hennes bidrag til likestillingen.

– Takk til deg og alle dere kvinner som har vist vei, sa han til Brundtland, som satt i salen. Brundtlandt mottok stående og jublende applaus fra den stappfulle salen.

