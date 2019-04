Mann nekter straffskyld etter forsvinningssak i Molde

NTB Innenriks

Ved å arrangere bevisene, blant annet sitt eget blod, knust glass og en konvolutt i leiligheten sin, mener påtalemyndigheten at mannen som ble meldt savnet i juni i fjor, forsøkte å legge skylden på et ektepar som senere ble pågrepet i saken, skriver Romsdals Budstikke.

Mannen ble meldt savnet da han ikke møtte på jobb 25. juni i fjor. Fire dager senere ble ekteparet pågrepet, siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. Paret ble fengslet, og barnevernet overtok ansvaret for barna deres. Mannen kom til rette i Frankrike en uke etter at han ble meldt savnet, og da ble ekteparet løslatt.

Etter en lengre prosess mellom norsk politi og franske og ungarske myndigheter ble ungareren utlevert fra Montpellier i Sør-Frankrike til Norge og Molde i starten av februar i år. Han har sittet i varetekt siden utleveringen.

I tiltalen heter det at ungareren plantet blodet sitt i bilen til ekteparet og dro fra Molde uten pass, bankkort, bilen sin og med avslått telefon. Dette for at de skulle få skylden for at han ble borte.

Nå må mannen møte i Romsdal tingrett 14. mai, tiltalt etter straffelovens paragraf 223 om såkalt grov uriktig anklage. Forholdet har en øvre strafferamme på ti års fengsel.

Tiltalte nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans til Romsdals Budstikke.

(©NTB)