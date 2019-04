Enighet mellom Virke og LO/YS

NTB Innenriks

Ved åpningen av forhandlingene var Virke tydelige på at handels- og tjenestenæringen står midt i krevende omstillinger og at dette måtte speiles i oppgjøret.

– Det har vært krevende forhandlinger, men vi har landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent og som sikrer arbeidsplasser og bidrar til det viktige omstillingsarbeidet vi er midt oppe i, sier forhandlingsleder Bård Westbye i Virke.

Innfridd krav om generelt tillegg

Nestleder i YS privat, Eirik Bornø, opplyser at YS har fått innfridd kravet om et generelt tillegg på de fleste avtaler på 2,50 kroner per time.

– Videre gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner per time til medlemmer på tariffavtaler der gjennomsnittslønnen ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønnen, sier Bornø.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er beregnet til cirka 478 000 kroner.

Forhandlingene med Virke omfatter rundt 7 500 medlemmer i disse YS-forbundene: Finansforbundet, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet. Nå fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

Fornøyd med økt kjøpekraft

LOs førstenestleder Peggy Hessen Følsvik er også fornøyd.

– Vi er godt fornøyd med at våre medlemmer i Virkeområdet er sikret økt kjøpekraft, og særlig at vi har fått til et løft for de lavtlønte, sier Følsvik.

Det er de sju LO-forbundene Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, El- og IT-forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Tjenestemannslag som har forhandlet med Hovedorganisasjonen Virke. Forhandlingene har omfattet 19 avtaler og nær 20.000 LO-medlemmer.

(©NTB)