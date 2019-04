Flere bjørner i Norge

NTB Innenriks

I fjor ble det registrert til sammen 138 ulike brunbjørner i landet i den tiende nasjonale innsamling av bjørneprøver. Det var 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner, viser en rapport fra NIBIO Svanhovd og Rovdata.

Det gir en oppgang på 13 individer siden 2017.

– Mens andelen hannbjørner har gått jevnt nedover siden starten av den landsomfattende overvåkingen i 2009, ser vi at andelen hunnbjørner har økt jevnt i samme periode, og det nærmer seg nå en jevn kjønnsfordeling. Økningen i antall registrerte hunnbjørner har skjedd i grenseområdene mot våre naboland. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bjørnebestanden er konsentrert i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, og det ble påvist flest bjørner i Finnmark (49), Hedmark (44) og Trøndelag (32).

Beregningene fra Rovdata viser at det ble født åtte bjørnekull i landet i 2018. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull. Det er likevel ett kull mer enn i 2017.

(©NTB)