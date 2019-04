Boligprisene økte i mars

NTB Innenriks

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tallene som Eiendom Norge la fram onsdag.

– Den moderate utviklingen i boligprisene vi har sett det siste året, fortsetter også i mars, sier direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– God balanse

– Boligmarkedet er i god balanse, og det har vært mange salg i boligmarkedet i store deler av landet i første kvartal. Det høye aktiviteten i mars kan til en viss grad tilskrives den sene påsken i år, fortsetter han.

I mars ble det solgt 7.824 boliger i Norge, noe som er 18 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er solgt mange brukte boliger i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal 2019 ligger nivået nå rett under 2015, som var et år med svært mange omsetninger i det norske boligmarkedet, sier Dreyer.

Mange bruktboliger

I mars ble det lagt ut 10.120 boliger til salgs i Norge, 30,9 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Veksten i antall bruktboliger til salgs er stor sammenlignet med mars i fjor, men dette har sammenheng med at påsken i sin helhet er i april. Normalt utgjør påsken et vannskille i boligmarkedet, da mange ønsker å selge boligen sin i takt med at våren springer ut. Det er sannsynlig at dette sesongmønsteret endres noe i år grunnet den sene påsken, og at mange boligselgere har valgt å legge boligen ut for salg allerede i mars måned. Det har aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets første tre måneder som i år. Det er spesielt i Oslo at det er kommet ut betydelig flere boliger til salgs, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i mars 2019, noe som er tre dager mer enn i mars 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 82 dager.