Viking Cruises gir én million kroner til Redningsselskapet og Røde Kors

Gavene fra Viking Ocean Cruises og styreleder Torstein Hagen gis som en takk for innsatsen under nestenhavariet av cruiseskipet Viking Sky i mars.

– Vi er svært takknemlige for denne gaven fra Viking Cruises. Midlene gir oss mulighet til å satse mer på utstyr og opplæring innen konseptet masseevakuering. Vi skal trene vårt eget personell slik at vi blir enda bedre rustet til å takle denne type hendelser i fremtiden, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars

Redningsskøytene Erik Bye og Mærsk lå i beredskap mens evakueringen av cruiseskipet foregikk.

Cruise-reder Torstein Hagen sier at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god befatning.

– Æren for det deles av mange, og jeg vil for alltid være takknemlig for at Redningsselskapet med RS Erik Bye og RS Mærsk var på plass ved Hustadvika, klare til å hjelpe, sier Hagen.

Også Røde Kors fikk en million fra reder Hagen.

– Vi setter stor pris på denne sjenerøse gesten fra reder Hagen. Midlene er både en tydelig og gledelig anerkjennelse av innsatsen fra våre 200 frivillige som stilte opp, og et flott tilskudd som vil komme godt til nytte i vårt beredskapsarbeid, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist opp i helikoptre.

