Rumensk mann siktet for overfallsvoldtekt av kvinne med barnevogn

Det opplyste politiadvokat Lise Dahlhaug i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag.

– I denne saken har det vært viktig for oss å få en rask pågripelse for å trygge fornærmede og de som bor i nærområdet, sa hun.

Politiet har opplyst at de så svært alvorlig på hendelsen og at de hadde forståelse for at folk som bor i området, føler utrygghet.

– Dette forstår vi oppleves veldig skremmende, derfor har vi økt vår tilstedeværelse i området. Slike overgrep er det sjelden vi hører om, og det skaper naturlig nok utrygghet – særlig for dem som bor i nærmiljøet. Vi vil være mye til stede i området, og vil være synlige i tiden framover, uttalte stasjonssjef Øystein Holt ved Tønsberg politistasjon i forrige uke.