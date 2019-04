Person pågrepet for overfallsvoldtekt av kvinne med barnevogn

NTB Innenriks

– Politiet har pågrepet en person som er siktet for voldtekten. I den forbindelse vil politiet gi en orientering om status i saken, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de vil holde en pressekonferanse på politihuset i Tønsberg tirsdag klokken 12 for å gi en oppdatert status på etterforskningen av overfallsvoldtekten på Sem søndag 24. april.

– Det var søndag kveld for litt over en uke siden at en kvinne med barnevogn ble overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem da hun var ute på en kveldstur. Politiet har siden overfallet mottatt mange tips og har etterforsket bredt, opplyser politiet.