Nye søk etter Trine Frantzen er begynt

Søkene gjennomføres i samarbeid med firmaet Cowi, som også gjennomførte 2D og 3D-søk i mars uten at resultatene var entydig lesbare.

Nå skal det søkes med bedre utstyr.

– De skal gjennomføre nye søk med sterkere instrumenter og skal skanne tolv graver på nytt, sier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen til Bergens Tidende.

Politiet vil bruke tirsdag og kanskje også onsdag på selve søkene. Når skanningen er ferdig må resultatene vurderes før politiet avgjør om noen graver skal åpnes.

Årsaken til at man skanner gravene er at Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31-åringen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har aldri klart å finne ut hva som har skjedd med henne eller funnet henne. Fram til nå har det vært jobbet med saken i flere perioder alt ettersom hva slags tips som har kommet inn.

