Mann pågrepet og siktet for drap i Florø

NTB Innenriks

– Kriminalteknikere, flere etterforskere og påtaleansvarlig har reist til Florø og vil jobbe fra Flora politistasjon. Innledende kriminaltekniske undersøkelser starter i leiligheten der mannen ble funnet i kveld og fortsetter onsdag, opplyser politiet tirsdag kveld.

Politiet opplyser at de har pågrepet en mann i forbindelse med saken. Han er siktet for drap og ble presentert for siktelsen, men det lar seg ikke gjøre å avhøre ham tirsdag kveld, ifølge politiet.

Fant bevisstløs mann

– Politiet vil forsøke å avhøre mannen onsdag sammen med oppnevnt forsvarer, Stig Nybø. Politiet vil ikke gå nærmere inn på eller kommentere bakgrunn for siktelsen før siktede er avhørt.

Politiet dro til et hus i Florø i forbindelse med en annen sak, og der fant de en bevisstløs mann. Helsepersonell ble tilkalt og startet førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet.

Skader

– Omstendighetene på stedet og skader på mannen gjør at politiet har startet etterforskning av mistenkelig dødsfall, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags skader mannen hadde.

Den døde skal obduseres ved Gades Institutt i Bergen.

(©NTB)