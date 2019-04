Aktor vil ha 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet

NTB Innenriks

Retten må legge vekt på det betydelige alvoret i saken når straffen skal utmåles, ifølge konstituert statsadvokat Kirsti Jullum Jensen. Hun beskrev handlingene i tiltalen som så grusomme og brutale at de juridisk sett er å regne som særdeles skjerpende omstendigheter, og konkluderte sin prosedyre tirsdag med å legge ned påstand om 17 års fengsel, ifølge NRK.

Det er usikkerhet rundt hvor gammel den tiltalte 38-åringen var da drapet i Sjøvegan fant sted. Hvis retten skulle komme til at han var under 18 år på gjerningstidspunktet, mener Jensen han skal dømmes til 15 års fengsel. Det er maksimumsstraffen for mindreårige forbrytere.

Påtalemyndigheten mener tiltalte er født i 1976, og ikke i 1980, som det framgår av tiltalen. Blant annet har han fremvist en ugyldig fødselsattest til myndighetene i Norge. Dokumenter fra Sri-Lanka sier også at han er født i 1976.

Enken Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept i ruinene av sin nedbrente bolig 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt. Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter og kanskje den mest og best etterforskede i norsk rettshistorie.

