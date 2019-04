Tidligere politimann dømt til ett år og ni måneder i fengsel, melder NRK og HA

NTB Innenriks

Mannen i 50-årene er også dømt for å ha misbrukt sin stilling ved å ha seksuell omgang med en informant, melder NRK.

Dommen er en måned lavere enn aktors påstand da saken gikk for Gjøvik tingrett. Per Martin Utkilen i Spesialenheten for politisaker la ned påstand om ett år og ti måneders fengsel for den tidligere politimannen.

Spesialenheten for politisaker mente i utgangspunktet at tiltalte gjentatte ganger fra 2009 til 2014 hadde seksuell omgang med en kvinne, samtidig som han fikk kildeopplysninger fra henne om narkotikamiljøet i Gjøvik.

Ifølge tiltalen var det mannens stilling som sentral og høytstående polititjenestemann som gjorde det mulig for ham å misbruke henne på denne måten. Underveis i saken ble varigheten på det angivelige forholdet redusert til perioden fra februar 2009 til sommeren samme år.

I tillegg til at mannen var tiltalt for tyveri og underslag av narkotika fra beslagsrommet til politiet, mener Spesialenheten at han skal ha oppbevart en rekke narkotikabeslag på sitt eget kontor. Spesialenheten mener at han hadde til hensikt å stjele narkotikaen.

