Skiløper døde etter ulykke

Det var i 14-tiden at skiløperen var involvert i ulykken som skjedde i den såkalte «renne sju» på Gaustatoppen i retning Vestfjorddalen.

Skiløperen ble fløyet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus Ullevål med ukjent skadeomfang, men søndag kveld opplyser Sørøst politidistrikt at vedkommende er bekreftet død, skriver Telemarksavisa.

Politiet skal ifølge operasjonsleder Marianne Mørck ha fått bekreftet dette fra AMK.

Politiet rykket ikke ut til ulykken da det ble sett på som et rent helseoppdrag, men Mørck sier søndag kveld at det vil bli gjort nærmere undersøkelser for å få svar på hva som har skjedd.

