Torgeir Knag Fylkesnes ny nestleder i SV med 108 av 209 stemmer

NTB Innenriks

Kaski fikk 100 stemmer. En stemte blankt.

Resultatet er i tråd med valgkomiteens innstilling som stemte for Fylkesnes med tre mot fire stemmer.

Fylkesnes mener valgkampen har vært klargjørende for partiet og takker Kaski for en god kamp.

– Landsmøtet har tatt stilling til hvilken profil man vil ha i ledelsen som skal være med på å bygge partiet videre. Jeg har gått til valg på en ambisiøs næringspolitikk for hele landet og ønsker å breie ut partiet, sa han.

Valgkampen om nestledervervet har vært svært gemyttlig, men like før avstemningen fant sted lørdag ettermiddag var det kamp blant en rekke SV-kvinner om valgkomiteens innstilling. Det kom fram at valgkomiteens tre menn alle stemte på Fylkesnes.

En rekke SV-kvinner gikk derfor samlet ut mot innstillingen.

Fylkesnes mener han har god støtte blant begge kjønn.

– Partiet sto fritt, de valgte det prosjektet som jeg representerer. Jeg ser at det er ganske grei støtte blant kjønnene for mitt prosjekt. Det var nok en del kvinner som stemte på meg, sier Fylkesnes til pressen etter at resultatet var klart.

Han innrømmet et høyt adrenalinnivå.

– Jeg tror jeg kunne svart bedre enn jeg gjør nå hvis jeg fikk roet nervene, sa han lattermildt.

Fylkesnes slutter seg til leder Audun Lysbakken, nestleder Kirsti Bergstø og partisekretær Audun Herning som alle ble gjenvalgt på landsmøtet.