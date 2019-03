Stengningen av Gudvangatunnelen kan bli langvarig

NTB Innenriks

Nødetatene fikk melding om brannen i Sogn og Fjordane klokken 3.39. En kolonne med tre vogntog var halvannen kilometer inne i tunnelen da ett av vogntogene begynte å brenne.

Det var kraftig varmeutvikling på stedet, og røyk veltet ut av tunnelen, ifølge politiet. Fire personer er sendt til Lærdal sykehus med mindre røykskader. Vogntoget ble helt utbrent, men brannvesenet fikk raskt slukket brannen.

Totalt ble 33 personer evakuert, 29 av dem arbeidere som jobbet med vedlikehold i tunnelen. Sjåførene og alle vedlikeholdsarbeiderne er gjort rede for, ifølge politiet.

Ved halv fem-tiden lørdag ettermiddag opplyser Statens vegvesen i en pressemelding at de ikke har oversikt over skadeomfanget, og at det derfor er uvisst hvor lenge tunnelen forblir stengt.

– Slik tilstanden er, får vi ikke undersøkt tunnelen nøyere før i morgen formiddag, sier leder for veiavdelingen i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden.

Geologene som skulle foreta undersøkelsene av ulykkesstedet lørdag, måtte trekke seg tilbake på grunn av røyk og høy varme.

Snarrådig sjåfør

Føreren av bilen som ledet kolonnen, får skryt av brannvesenet, som mener det kunne gått langt verre dersom hun ikke hadde vært så snarrådig.

– Hun gjorde en kjempeinnsats. Hun varslet om brannen, tok med seg føreren av bilen og kjørte ut med en trailer bak seg. På veien fikk hun varslet de rundt 30 personene som var i tunnelen, sier vakthavende brannsjef Arnfinn Halrynjo i Voss brannvesen til NRK.

26 av de evakuerte kom seg ut på Gudvangasiden, mens de 6 andre tok seg ut på Aurlandsiden av tunnelen, ifølge Bergens Tidende. Ved åttetiden var det bare det utbrente vogntoget som sto igjen inne i tunnelen, skriver VG.

Stengt tunnel

– Gudvangatunnelen blir neppe åpnet på en god stund. Det er store skader i tunneltaket. Anbefalt omkjøring via riksvei 13 Voss-Granvik, riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol/Aurland. Omkjøring også mulig via E39 Bergen-Lavik-Oppedal og fylkesvei 55 Dragsvik-Hella, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

Det blir imidlertid kolonnekjøring på riksvei 7 på grunn av uvær.

– Vi har satt inn ekstra mannskap og økt beredskapen på veiene. Med stengning i Gudvangen kan det bli økt trafikk på omkjøringsveiene, og vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig, sier leder for veiavdelingen i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, i en pressemelding.

Gudvangatunnelen er med sine over 11 kilometer den nest lengste tunnelen i landet. I august 2015 ble fem personer fraktet til sykehus etter at en buss tok fyr inne i tunnelen. 32 kinesiske turister måtte evakueres, men ingen ble alvorlig skadd.

(©NTB)