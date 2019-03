SKUP-prisen til Dagens Næringsliv

NTB Innenriks

DN avslørte at Tidal-eiere som Kanye West og Beyoncé, hadde unaturlig mange avspillinger i et mønster som var alt for presist til å være troverdig. Dermed gikk større deler av inntektene til dem på bekostning av andre musikere. DNs journalister fikk via godt kildearbeid adgang til enorme datamengder og brukte eksperter ved NTNU til å gjennomgå dem.

Juryleder Bernt Olufsen leste opp begrunnelsen under prisutdelingen på SKUP-konferansen i Tønsberg lørdag kveld:

«Selv om det meste i samfunnet digitaliseres, er fremdeles urmetoden i journalistikken et fantastisk verktøy: Å bygge kildenettverk. Årets SKUP-vinner står bak en spektakulær og komplisert sak som ikke lot seg avdekke uten tålmodig og modig kildearbeid. Samtidig har årets SKUP-vinner gått lenger enn de fleste i å utvikle en avansert databasert metode for å avdekke jukset. Mønsteret som avtegnet seg i dataene, gjorde det mulig å avsløre omfattende manipulasjon».

Til Høyesterett

DN har hatt store utfordringer i arbeidet med avsløringen. Sist uke fikk Økokrim medhold i Høyesterett i at de kan granske dataene for å finne svaret på hva som har skjedd og hvem som står bak manipuleringen.

Olufsen sa videre i begrunnelsen: «Avsløringen har fått store konsekvenser. Økokrim har åpnet bedrageri-etterforskning. Journalistene har møtt betydelig motstand, særlig fra amerikanske advokater. Dette er datajournalistikk, datavisualisering og journalistisk historiefortelling på høyt nivå».

Reiseregninger og ulovlig bygging

Tre norske medier fikk til sammen fire diplomer fra SKUP-juryen for fremragende metodebruk i journalistiske graveprosjekter.

Aftenposten fikk SKUP-diplom for serien om stortingsregnskapene. De gikk systematisk gjennom reiseregninger fra stortingspolitikere. Det førte blant annet til avsløringen av Mazyar Keshvaris (Frp) misbruk av reiseregninger. Stortinget har etter Aftenpostens avsløring innført nye regler og rutiner for håndtering av reiseregninger.

Tønsbergs Blad fikk SKUP-diplom for serien «Slik fikk strand-adelen det som den ville». Den avslører hvordan det på Tjøme er en rekke eksempler på at det er bygget i den fredede strandsonen, i strid med lovverket som forbyr nybygging.

VG-dobbel

VG fikk to SKUP-diplomer. Et for avsløringen av at tre brødre fra Tolga ble plassert under vergemål uten at myndighetene hadde hatt kontakt med dem. Dette førte til større overføringer til kommunen. Statsminister Erna Solberg (H) har gitt en unnskyldning til de tre brødrene, og det er avslørt en rekke lignende vergemålssaker landet rundt.

VG avslørte også hvordan et gjengmiljø på Holmlia har utviklet seg, til tross for at politiet har hatt mange av medlemmene under oppsyn siden de gikk på ungdomsskolen. Ifølge juryen har VG ved hjelp av imponerende kildearbeid og kreativ bruk av sosiale medier avdekket gjengens utvikling og indre liv.

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) ble etablert i 1991 for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP-prisen deles ut under den årlige konferansen i Tønsberg.

Totalt ble det sendt inn 44 bidrag til SKUP-juryen i år. Prisen og diplomene deles ut til prosjekter hvor det brukes imponerende og nyskapende journalistisk metode i arbeidet med avsløringene.