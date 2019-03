Jensen: – Stopp heksejakten

NTB Innenriks

I helgen er 265 Frp-ere fra hele landet samlet på Vårkonferanse på Gardermoen, for å finpusse formen til høsten kommunevalg, skriver TV 2.

I samme område holder SV sitt landsmøte denne helgen, og partileder Siv Jensen refset SV og Audun Lysbakkens politikk.

– Jeg har en beskjed til SV. Nå er det nok. Stopp heksejakten på dem som skaper arbeidsplasser, skaper velferd og bygger landet vårt, tordnet Jensen fra talerstolen.

SV-leder Audun Lysbakken talte fredag på SVs landsmøte, hvor han gikk hardt ut mot regjeringens skattepolitikk.

– Vi vil ha en ny direktørskatt på lønninger over 1,5 million. Vi vil ha en forsterket spekulantskatt for dem som eier mange boliger. Bolig skal være til å bo i, ikke spekulere i, sa Lysbakken, som også trakk fram behovet for en «maktskatt på skyhøy arv».

Frp-lederen mener på sin side at boliger ikke skal være et skatteobjekt.

– SV vil innføre den usosiale og unødvendige eiendomsskatten over hele landet. En nasjonal eiendomsskatt. Vi ser det gang på gang. Når det skorter på inntektene, griper sosialistene til den enkleste løsningen og tar et jafs fra lommeboka til folk, sa Jensen.

