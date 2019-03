Alan Walker tok den gjeveste prisen – ble Årets Spellemann

NTB Innenriks

– Wow. Nå ble jeg så sinnssykt nervøs. Jeg vil først og fremst si tusen takk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt alt jeg vil si på så kort tid, sa artisten tydelig rørt fra scenen da han mottok prisen.

Prisen for Årets spellemann kåres av en spesialjury og går til den eller de som har utmerket seg spesielt i løpet av året som har gått.

Den norsk-britiske DJ-en og musikkprodusenten Alan Olav Walker startet sin musikkariere på gutterommet i Fana i Bergen.

Siden han slapp den første låten på videokanalen YouTube i 2012, har 21-åringen fått flere millioner visninger og turnert verden rundt.

– De siste fire årene har vært helt sinnssykt surrealistiske. Noen ganger spør folk om jeg kan beskrive det som har foregått. Det er helt umulig, sa han.

Det var låten «Faded» fra 2015 som førte til det store internasjonale gjennombruddet. I skrivende stund har låten blitt sett over 2,3 milliarder ganger på YouTube.

Årets låt

En av prisene det er knyttet størst prestisje til, er årets låt. Mye av grunnen til det er at det er den eneste prisen som stemmes fram av publikum.

Fjorårets spellemannprisvinner, Astrid S, var nominert med «Emotion» til Årets låt. Hun måtte imidlertid se seg slått av Mads Hansen, som fikk sin første spellemannpris for låten «Sommerkroppen».

– Dette er absurd. Du gratulerer meg med min første spellemannpris, men jeg er ganske sikker på at det blir den siste, sier Hansen før han fortsatte:

– Jeg ble kastet inn i bransjen. Jeg skjønner at dere driver med musikk, for det er gøy. Og ikke minst sinnssykt lett, fortalte Mads Hansen med statuetten i hånden.

Gjennombrudd for Boy Pablo

Prisen for Årets gjennombrudd og Gramo-stipendet på 250.000 kroner gikk til 20 år gamle Nicolas Pablo Rivera Munõz, kjent under artistnavnet Boy Pablo. I 2018 ga han ut sin andre EP «Soy Pablo», og stakk av med prisen som årets nykommer under fjorårets P3 Gull.

– Dette er helt sykt! Jeg tenkte aldri et eneste sekund at jeg skulle stå her, sa Rivera Munõz før han takket familien og alle som står bak musikken.

Han vant med det sin aller første spellemannpris.

I fjor gikk prisen til Sigrid, som har gjort stor suksess både nasjonalt og internasjonalt for låten «Don't kill my vibe». Den populære artisten var i år nominert i tre kategorier, som Årets popartist, Årets musikkvideo og Årets låt, men måtte gå tomhendt hjem fra prisutdelingen.

Tilbake etter hjernesvulst

Etter at en hjernesvulst førte til et lengre sykdomsopphold, var Emilie Nicolas tilbake i rampelyset i mai i fjor. Comebacket og andrealbumet «Tranquille Emile» ble hyllet av anmelderne.

Lørdag kveld stakk Bekkestua-jenta av med begge prisene hun var nominert til: Årets album og Årets popartist.

–De andre nominerte er helt fantastiske, så dette har vært en ære, sa Nicolas da hun mottok sin andre pris for kvelden.

Nicolas har også tidligere blitt premiert under Spellemannprisen. I 2015 vant hun prisene for Årets nykommer og Årets popsolist