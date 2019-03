Norges største marinefartøy på plass i Bergen

NTB Innenriks

Fartøyet blir det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje som er over fem ganger så stor som en fregatt. Hovedoppgavene for KNM Maud blir å støtte maritime styrker med etterforsyninger og skipet kan også fungere som et kommandofartøy.

– KNM Maud skal gi Sjøforsvarets fartøyer betydelig økt operativ tilgjengelighet og evne til tilstedeværelse i operasjonsområde over tid. Sjøforsvaret må kunne operere i nord over tid, både i havområdene og langs kysten. Med medbrakt logistikk vil vår evne til å overvåke nasjonens viktigste områder bli betydelig forsterket, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som var til stede da skipet ankom marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Skipet erstatter det 21 år gamle logistikkskipet KNM Valkyrien og skal nå utstyres ytterligere mens det ligger til kai i Bergen. Den offisielle dåpen skal gjennomføres i mai og skipet skal etter planen være fullt operativ i løpet av neste år.

Kontrakten på byggingen av skipet ble gitt i 2013. Skipet skulle opprinnelig stå ferdig i 2016, men ble utsatt en rekke ganger på grunn av problemer ved det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Først i november i fjor ble det formelt overtatt av Forsvaret fra verftet i Sør-Korea. Skipet seilte fra Busan i Sør-Korea i begynnelsen av februar og har kostet 2 milliarder kroner.

KNM Maud vil ha en kjernebesetning på 43 personer og en tilleggsbesetning på 116. Det har også plass til to NH90-helikoptre. de nye helikoptrene som opprinnelig skulle vært levert i 2008. Av 14 helikoptre er kun åtte levert, men kun seks kan brukes til trening. Håpet er at alle de 14 bestilte helikoptrene skal være klare til neste år, og da havner forhåpentligvis to av disse om bord i KNM Maud.

