Nødmelding fra tog førte til stans på Oslo S

NTB Innenriks

«Vi har mottatt en nødmelding fra ett tog og alle tog stå stille på Oslo S inntil situasjonen er avklart», meldte Bane Nor klokka 8.19.

– Noen i et toget har trykket på en knapp som utløser et nødanrop. Hvorfor vet vi foreløpig ikke. Da er prosedyren at all togtrafikk i nærheten av Oslo stopper. Så har man vurdert det dit hen at det er trygt å starte trafikken igjen, sier pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB.

I og med at togtrafikken i morgentimene fredag sto stille i 20 minutter, må reisende regne med noe forsinkelser før alt er tilbake i normalt gjenge igjen.

(©NTB)