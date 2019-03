Konsernsjefen i Norske Skog fratrer etter uenigheter med styret

NTB Innenriks

– Niels Petter Wright har besluttet, og kommet til enighet med styret, om å fratre som konsernsjef i Norske Skog AS med umiddelbar virkning. Styrets leder, Sven Ombudstvedt, vil fungere som konsernsjef inntil en permanent erstatter er på plass, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Wright begynte altså i stillingen som konsernsjef i Norske Skog 1. desember 2018, og har bare vært i jobben i knappe fire måneder.

– I løpet av de siste få månedene har Niels Petter Wright og styret erfart at de har hatt ulike synspunkter på hvordan selskapets drift skal videreutvikles, heter det videre i pressemeldingen.

– Finansielt solid

Wright erstattet Lars P. Sperre, som hadde fungert som midlertidig sjef siden mai 2017.

Da konsernsjefen overtok sjefsstillingen i desember, opplyste selskapet at de hadde gjennomført en omfattende finansiell restrukturering, og at Norske Skog-konsernet nå sto fram som en finansielt solid og en ledende produsent for publikasjonspapir.

Norske Skog har vært gjennom en omfattende finansiell restrukturering etter de siste årenes uroligheter.

Konkurstruet

Selskapet var lenge truet av konkurs før det ble kjøpt opp for 235 millioner euro av investeringsselskapet Oceanwood i mai 2018. Norske Skog har hatt problemer siden digitaliseringen av avisene startet på grunn av fallende etterspørsel etter avispapir.

Den avgåtte konsernsjefen har tidligere jobbet som konsernsjef i Elopak i ti år, men sluttet i denne stillingen ved årsskiftet 2018. Wright har også ledet sprengstoffdivisjonen i Dyno Industrier og har vært finansdirektør hos bilimportøren Bertil O. Steen.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra den avgåtte konsernsjefen Niels Petter Wright, men har foreløpig ikke lykkes.

