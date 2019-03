Khashoggis forlovede: – Vil ikke at drapet skal misbrukes som et politisk middel

NTB Innenriks

– Vent her, vi sees.

Det var de siste ordene den saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi sa til sin forlovede Hatice Cengiz (36) før han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i den tyrkiske storbyen Istanbul 2. oktober i fjor.

Fredag var Cengiz i Norge i forbindelse med SKUP-konferansen i Tønsberg. I et intervju med VG forteller hun om hvordan hun møtte sin kjære, om hvordan de ble forelsket og forlovet, og om den skjebnesvangre dagen da Khashoggi ble drept og partert av saudiarabiske agenter.

Samtidig tar hun oppgjør med mangelen på konsekvenser etter det brutale drapet.

– Det satte dagsorden i to måneder, men resultatene er ikke så gode som de burde ha vært. Jeg synes spesielt at Europa kunne ha vært raskere til å reagere, sier Cengiz til avisen.

Hun sier hun er mest sint på Saudi-Arabias regjering, men retter også en pekefinger mot USA og president Donald Trump. USA og Saudi-Arabia er nære allierte og Trump har ikke villet fordømme den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, selv om USAs etterretningstjeneste CIA har konkludert med at han ga ordre om drapet på Khashoggi.

– Jeg ønsker at de som står bak blir straffet. Jeg vil ikke at Jamal skal ha dødd forgjeves. Og jeg vil ikke at drapet skal misbrukes som et politisk middel, sier hun.

