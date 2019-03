Ingen Krekar-løfter fra Kallmyr

NTB Innenriks

– Jeg har vært ute av politikken i tre år og vil sette meg mer inn i sakene før jeg sier noe mer, svarte Kallmyr da spørsmålene kom om innvandringspolitikk og om utvisning av mulla Krekar.

– Først og fremst er det en stor ære å bli justisminister i Norge, og jeg er ydmyk overfor den store oppgaven som står foran meg, sa Kallmyr da han hadde fått både blomster og nøkkel overrakt av justisministervikar Jon Georg Dale.

– Min oppgave som justisminister blir å sørge for et godt synlig og tilgjengelig politi. Det er en viktig oppgave for regjeringen. Det er også særs viktig å gjennomføre politireformen, understreket Kallmyr.

Gjengkriminalitet

Kallmyr regner også med å trekke veksler på sin erfaring som byråd i Oslo der han blant annet jobbet mye med barn og ungdom.

– Det er viktig å forhindre gjengkriminalitet, det er et viktig prosjekt. Det må aldri komme så lagt at vi lar en ny generasjon i deler av Oslo gå til grunne. Det må ikke skje, sa han.

Kallmyr understreket også at det er viktig å sørge for at kun flyktninger som kvalifiserer til opphold skal få bli i Norge.

– Det er viktig å ta vårt ansvar, både for Norge og Europa, og returnere de som ikke skal ha opphold her, slo han fast, men ønsket ikke å gå mer i detaljer før han har fått satt seg mer inn i saksfeltet.

Fotballmotstandere

Partikollega Jon Georg Dale – som har fungert som justisminister mens Tor Mikkel Wara hadde permisjon – bemerket ved blomsteroverrekkelsen at det var sjeldent at en romsdaling (Kallmyr) fikk blomster av en sunnmøring (Dale).

Kallmyr repliserte med å si at det var en klar forbedring med en romsdaling i departementet og benyttet også anledningen til å konstatere at det nå var en Liverpool-supporter som overtok for en Tottenham-supporter.

– Du er tilbake i et departement med stor kompetanse og dyktige folk, og jeg ønsker deg lykke til. Du har mye spennende arbeid foran deg, sa Dale.

Kallmyr var statssekretær i departementet fra oktober 2014 til februar 2016, og tjente under både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug.

(©NTB)