Hovedstadens politimester Hans Sverre Sjøvold blir ny PST-sjef

Det var allerede kjent at Sjøvold var eneste reelle søker på stillingen da søkerlisten ble offentliggjort 12. mars. Den nye sjefen tiltrer 1. juni. Fram til da skal assisterende PST-sjef Roger Berg fungere som direktør, ifølge NRK.

– Jeg kommer fra en hektisk periode i Oslo politidistrikt. Jeg håper den erfaringen jeg har opparbeidet gjennom mange år i etaten kan hjelpe meg i dette nye arbeidet, sa den nye PST-sjefen på en pressekonferanse i Justisdepartementet fredag.

Dagens PST-sjef Benedicte Bjørnland (53), som har ledet PST siden 2012, begynner 1. april i sin nye jobb som politidirektør.

Veldig fornøyd

– Vi er veldig fornøyd og mener han er den rette for å ta PST inn i de oppgavene som kommer i fremtiden, sa fungerende justisminister Jon Georg Dale (Frp) på pressekonferansen.

Dale fungerte som justisminister fram til klokka 13.15, da han overrakte nøkkelen til nyutnevnt justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Sjøvold har vært politimester i Oslo fra 2012. 61-åringen har også vært assisterende politidirektør, politimester i Vestfold og rektor på Politihøgskolen.

Wara-saken

Sjøvold tar over ledelsen av PST midt i etterforskningen av samboeren til Tor Mikkel Wara, som gikk av som justisminister torsdag.

Bjørnland sa til NRK fredag morgen at det har vært en svært spesiell situasjon for PST å etterforske samboeren til sin øverste sjef.

– Det er selvfølgelig en spesiell situasjon at justisministeren har status som fornærmet i en straffesak, og at hans samboer er siktet i den ene hendelsen og mistenkt i de øvrige. Det sier seg selv at det er en spesiell sak for PST, men det har ikke vært tvil om at påtalemyndigheten er uavhengig i Norge, sier Bjørnland.

Opplevd som dyktig

Kristin Aga, som leder i Oslo Politiforening, beskriver Sjøvold som en strategisk leder som holder seg på et overordnet nivå, uten å gå ned i detaljer.

– Dette er veldig bra for Politiets sikkerhetstjeneste og litt trist og vemodig for Oslo, som har hatt en leder som jeg har opplevd som dyktig. Vi har stått i mange tøffe situasjoner gjennom politireformen sammen, og det synes jeg vi har klart å løse på en god måte. Det spennende for oss fremover nå er jo hvem som skal inn og erstatte ham, sier hun til rikskringkasteren.

Aga legger til at det er viktig at stillingen som ny politimester i Oslo lyses ut umiddelbart og at ansettelsesprosess blir grundig.

